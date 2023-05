Comment les objets présentés dans "Affaire conclue" sont-ils sélectionnés ? Les explications d’Harold Hessel et du producteur de l’émission

Pour chaque objet, l’historien de l’art a quelques minutes pour déterminer une valeur et fournir un commentaire. Une tâche pas toujours évidente, puisqu’elle doit être réalisée en vitesse, et sur base des photographies envoyées par les téléspectateurs.

Ainsi, l’expertise d’un bien n’est pas toujours une science exacte. C’est souvent au moment du tournage qu’est révélée la véritable valeur de certaines pièces. "Parfois on a des bonnes surprises quand on voit l’objet sur le plateau et parfois on a des mauvaises surprises… Ce sont les risques du métier !" explique le commissaire-priseur.