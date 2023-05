Comment les nouveaux mots entrent-ils au dictionnaire ?

Aux Éditions Le Robert, les calendriers des nombreux dictionnaires imprimés et numériques se chevauchent. "Souvent, les définitions du Petit Robert alimentent ensuite les autres dictionnaires. Elles sont simplifiées, pour les dictionnaires pour enfants ou les dictionnaires plus petits, comme les versions 'poche', dans lesquelles on ne peut pas tout mettre. Il y a quand même un calendrier très précis, qui est la date de sortie, puisque tous les ans, le Petit Robert et un certain nombre d’autres dictionnaires sortent aux alentours du mois de mai. La sortie de mai est capitale", d’autant que le Larousse sort quasiment en même temps, confie Géraldine Moinard.

Pour résumer successivement les différentes échéances : afin que les dictionnaires sortent en mai, l’imprimeur doit être livré en février, la mise en page doit être bouclée ce même mois, la rédaction doit être terminée fin janvier et la sélection des mots nouveaux doit être faite au plus tard en septembre, selon la directrice éditoriale.

"Au mois de décembre, on commence à se dire 'Il va falloir accélérer un petit peu la rédaction', parce qu’il faut aussi relire, échanger entre nous. On fait nos commentaires : 'Pourquoi est-ce que, là, tu as mis ça ? Moi, j’aurais mis ça. Et pourquoi là, tu ne mentionnes pas telle chose ?' Pour que tout le monde ait le temps de relire, il faut quand même anticiper un petit peu. Souvent, sur les dernières semaines, on accélère un peu le rythme, parce qu’on se rend compte qu’on n’est pas complètement au bout. Je pense que c’est vrai dans tous les métiers : il y a toujours un rush avant l’échéance", généralise-t-elle.

La plupart du temps, l’arrivée des mots nouveaux se fait au mois de mai, à la sortie de la version imprimée, la version numérique étant mise à jour en même temps, "pour ne pas faire de jaloux", rit Géraldine Moinard. "Si des mots très importants émergent au cours de l’année, ça nous arrive de rajouter des mots d’abord dans la version numérique. De plus en plus souvent. C’est quelque chose qui a beaucoup changé ces dernières années. Auparavant, c’était vraiment une mise à jour annuelle simultanée. Là, on fait des mises à jour au cours de l’année, surtout avec des petites évolutions, des choses un peu invisibles, des articles qui vont évoluer. Mais parfois, on rajoute des mots importants. Ça a été le cas avec la crise sanitaire, par exemple. Quand le covid est apparu, c’était en février-mars 2020 qu’il s’est propagé en France, les dictionnaires imprimés Le Petit Robert étaient déjà partis chez l’imprimeur. Tout le monde avait ce mot à la bouche, ça n’allait pas disparaître de sitôt, c’était devenu quelque chose d’extrêmement important, donc on a rajouté 'covid' et un certain nombre de mots de la crise sanitaire dans les versions numériques, même si ça ne figurait pas dans la version papier, c’était trop tard. Ils ont intégré la version imprimée suivante", se rappelle-t-elle.