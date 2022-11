Comment les mouvements sociaux en Chine peuvent avoir d'importantes conséquences sur les économies occidentales

Le pouvoir chinois a réagi il y a quelques jours pour endiguer cette forte crise du secteur immobilier et il a aussi décidé d’accélérer sa politique de vaccination pour tenter de limiter les confinements interminables. Mais ces changements restent tout de même très limités.

Ce mouvement social généralisé, qui est le plus fort depuis 1989, s’est répercuté sur les places boursières asiatiques et mondiales. Aujourd’hui, les investisseurs s’inquiètent du fort risque social et aussi du risque de répression qui plane sur la deuxième économie mondiale.

Pénuries

Mais encore plus concrètement, ce sont les interruptions sur les chaînes de production qui risquent de provoquer des pénuries au niveau mondial: "Il est clair qu’étant donné le poids de l’acteur chinois au niveau de relations économiques internationales, la conjoncture économique en Chine implique évidemment le reste du monde, d’autant plus que nos relations économiques avec la Chine sont quand même très importantes. À la fois la Chine est un de nos plus importants fournisseurs, mais c’est aussi un pays qui nous achète beaucoup de choses. Avec des unités de production en Chine, la politique zéro Covid a pesé sur sur les chaînes d’approvisionnement".