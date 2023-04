Comment les lieux festifs peuvent devenir des endroits plus sûrs pour les femmes.

Par exemple, depuis 2014, une initiative nommée "Good Night Out" au Royaume-Uni aide les discothèques à répondre et à prévenir les violences sexuelles à l’encontre des femmes. C’est aussi cette même organisation qui a crée la toute première politique d’anti-harcèlement sexuel dans les boîtes de nuit. Good Night Out propose à des discothèques des accréditations accompagnées de formations du personnel et des responsables de la sécurité. Actuellement, Good Night Out a formé 192 organisations.

Dans un autre domaine, Safer Streets for Women, a été lancée depuis 2021 par le commissariat de police de Northumbria pour aider davantage à assurer la sécurité des femmes lorsqu'elles sortent dans les bars ou se promènent dans les espaces publics la nuit. La campagne, en partenariat avec l’association Fun without Fear, est en réponse au viol et à la mort de Sarah Everard la même année. Le programme inclut des patrouilles de police nocturnes fréquentes ainsi que des campagnes de sensibilisation auprès des habitants du quartier. La présidente de Fun Without Fear, Kim McGuinness explique sa motivation sur son site : "Les femmes ont le droit de se sentir en sécurité quoi qu’elles fassent, qu’elles soient sur la piste de danse ou qu’elles rentrent du travail".