Comment les joueurs de jeux vidéo résistent à l’assaut des cryptomonnaies

Ubisoft, l’une des plus grandes entreprises de jeux vidéo au monde, a tenté l’an dernier d’introduire une place de marché dans l’un de ses jeux à succès pour échanger des NFT, ces jetons numériques uniques qui associent à un objet numérique un certificat d’authenticité garantissant à son seul détenteur la propriété officielle.

Mais les forums de joueurs, dont beaucoup sont marqués par un sentiment anti-crypto, se sont enflammés pour s’y opposer et certains studios de jeux vidéo leur emboîtent le pas à l’instar de Mojang (Minecraft) qui s’est récemment positionné contre les NFT dans son jeu. Selon le studio, propriété de Microsoft, “les NFT ne sont pas inclusifs pour notre communauté, et créent des scénarios de ceux qui ont et de ceux qui n’ont pas.” Ils ajoutent également que “Le fait que des vendeurs de NFT ne soient pas fiables nous inquiète également. Il est arrivé que des NFT soient vendus à des prix artificiellement gonflés.”