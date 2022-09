Comment les industries profitent des réseaux sociaux pour se "verdir".

L'enquête, commandée par l'organisation de défense de l'environnement Greenpeace, a analysé le texte et les images de plus de 2.300 publications de juin et juillet cette année. Celles-ci émanaient d'une vingtaine d'entreprises européennes parmi les plus gros fabricants de voitures, compagnies aériennes ou sociétés pétrolières et gazières.

"Cet été, alors que l'Europe vivait des températures et des incendies record", ces entreprises "sont restées silencieuses sur le changement climatique et ont procédé à ce que nous interprétons comme étant du 'positionnement de marque'", a expliqué l'auteur principal de ces travaux, Geoffrey Supran.

Intitulé "Cinquante nuances de Green(washing)", le rapport montre qu'une publication sur cinq de ces entreprises relayait des messages sur des événements sportifs ou encore des causes sociales plutôt que de montrer ce qu'elles vendent.

Autre exemple : sur Instagram, un avion de Lufthansa se mélangeant avec le corps d'un requin dans l'océan pour mettre en avant une matière mimant la peau de l'animal, et utilisée pour améliorer l'aérodynamisme.