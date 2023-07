Comment les Gallo-Romains produisaient des vitres ? L’archéologie expérimentale tente de le découvrir à l’archéoparc de Rochefort

Une sonde indique la température exacte du four. "On a un protocole scientifique à suivre, et on utilise des sondes pour avoir des mesures très justes". Mais du temps des Gallo-Romains, comment les artisans verriers évaluaient-ils la température du four ? "Nous, on peut évaluer la température du four en fonction de la luminosité qui se dégage et la plasticité du verre. Quand le verre est très fluide, on sait qu’on est à la bonne température". Les Infondus collaborent aussi avec le CNRS sur d’autres projets.