Comment les footballeuses influencent les coiffures de la rentrée

En ce qui concerne les queues de cheval, elles peuvent être hautes ou basses, lâches ou plus travaillées et accessoirisées avec des bandeaux ou des serre-tête, notamment crantés, bien connus chez les footballeurs masculins (on pense notamment à la période cheveux longs d’Antoine Griezmann). Pour les chignons, ce sont le chignon flou et le chignon bas qui sont les favoris des footballeuses. Enfin, les couronnes de tresses, qui ne laissent dépasser aucun cheveu, sont aussi très tendances.

Vous l’aurez compris, exit les cheveux dans les yeux, la nouvelle mode se veut pratique. Plus besoin de faire le choix entre cheveux longs ou courts, vous pouvez les accessoiriser en un rien de temps. Et si vous voulez chausser vos crampons dans l’après-midi, plus rien ne vous en empêche...