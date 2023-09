Comment les feux de forêts déclenchés par l'homme impactent-ils le climat ?

En réalité, il n'existe qu’une seule cause naturelle de départ de feu, c’est la foudre et celle-ci ne représente que 8% des débuts d’incendies. Qu’un réchauffement climatique se produise ou pas, 92% des incendies de forêt sont d’origine humaine. Les auteurs qui précèdent ne prennent donc pas beaucoup de risques.

Si on se penche sur le détail des causes de départ de feux (en reprenant les chiffres communiqués sur ce site dépend des autorités françaises en relation avec une haute école de formation des personnels professionnels de secours), on constate que 25% sont accidentelles, comme par exemple un incident électrique ; 28% liées à des travaux, notamment agricoles et forestiers. Cependant, 40% des incendies, soit près de deux incendies sur cinq, sont dus à un acte de malveillance humaine.