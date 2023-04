Comment les festivals artistiques luttent contre l’impact de la crise énergétique

Le Kunstenfestivaldesarts, c’est le plus gros festival de création des arts de la scène chez nous. Cette année encore, des artistes venus du monde entier viendront proposer leurs projets à Bruxelles. On compte précisément 23 nationalités différentes et forcément, un certain nombre de voyages pour les artistes issus de ces pays étrangers.

Daniel Blanga Gubbay, l’autre directeur artistique du festival, le confirme : "la crise énergétique a eu un impact énorme sur les voyages des artistes, c’est pourquoi on a senti que l’année était assez fragile" par rapport à l’année passée pour pouvoir continuer à soutenir les artistes".

Pour diminuer les coûts et l’empreinte écologique, le festival essaye aussi de réfléchir avec les artistes sur leurs modes de transport en privilégiant le train plus que l’avion par exemple.