Comment les femmes indigènes se mobilisent pour sauver l’Amazonie

Depuis ces dernières années, elles sont de plus en plus présentes sur le terrain, dans les manifestations et dans les médias. Les femmes indigènes de l’Amazonie mènent le combat pour protéger leurs droits, leur culture, leurs terres et la biodiversité.

Au Brésil, en Colombie, en Équateur, au Pérou, dans chacun des neuf pays sur lesquels s’étend la forêt amazonienne. "Aujourd’hui nous résistons afin de survivre", a déclaré Maria Eva Canoé de l’État de Rondonia au Brésil. Nous luttons également, comme femmes, pour la reconnaissance et le droit d’avoir notre place et notre espace.”

Les femmes, et particulièrement les femmes indigènes, sont en effet affectées de manière disproportionnée par la crise climatique et par l’accaparement des terres par les compagnies minières et forestières.

Beaucoup d’entre elles associent l’exploitation sauvage des ressources naturelles à la violence qui leur est faite. "On défigure et désacralise la 'Mère Terre' comme on attaque notre corps", affirme Nina Gualinga de la communauté Sarayaku en Équateur.

Une image forte qui reflète une réalité. Lorsque des compagnies minières pénètrent dans les territoires indigènes, on constate une augmentation de la violence contre les femmes.