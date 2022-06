Comment les espions étrangers vous approchent-ils ? La Sûreté de l’État détaille certaines techniques

Elles sont " classes " mais pas guindées, soignées mais sans trop en faire. Qui prêterait attention à ces deux copines réunies pour l’apéro du jeudi dans le quartier européen à Bruxelles ? Personne. Premier objectif atteint pour les deux jeunes femmes : se fondre dans la foule. Car elles sont en réalité des agentes de la Sûreté de l’État en exercice sur le terrain.

Utilisation stratégique de la conversation

Installées à une terrasse ensoleillée et bondée place du Luxembourg, les agentes du renseignement se livrent à un travail d’élicitation, autrement dit une activité de récolte d’informations lors de conversations d’allure anodine. Plus précisément, le FBI (service de police et de renseignement américain) définit l’élicitation dans le domaine de l’espionnage de la manière suivante : "utilisation stratégique de la conversation pour obtenir des informations de la part d’individus sans leur donner le sentiment qu’ils sont interrogés. […] L’élicitation apparaîtra comme une activité sociale ou professionnelle normale."