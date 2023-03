Comment les escrocs se glissent impunément sur votre fil Facebook ou Instagram

Il ne faut que quelques minutes pour être recontacté par un " conseiller financier " au baratin bien rodé.

" Quel est votre profil d’investisseur ? Plutôt offensif ou défensif ? "

Au bout de quelques minutes, on entre dans le vif du sujet : " Pourriez-vous me donner les coordonnées d’une carte bancaire : numéro, date d’expiration et le code CVV. C’est nécessaire pour ouvrir votre compte d’investisseur ".

L'objectif des escrocs est de vous convaincre de verser vous-mêmes de l’argent !

Si vous franchissez cette ligne rouge, vous êtes déjà sûr de perdre quelques milliers d’euros, au minimum les montants que votre carte de crédit permet de retirer. Mais ce n’est pas le premier objectif des escrocs qui vont d’abord essayer de vous convaincre de verser vous-mêmes de l’argent. Comment ?

" Si vous avez versé disons 250 euros comme mise de base, explique Mathieu Saudoyer, vous allez voir rapidement sur votre pseudo-compte d’investisseur des rendements tout aussi imaginaires : 1000 euros au bout d’une semaine ; plusieurs dizaines de milliers d’euros au bout d’un mois, etc. Et sur foi de cette fausse information, les escrocs vous recontactent pour vous proposer d’investir plus d’argent. "