Comment les écoles rédigent-elles les règlements vestimentaires ?

A chaque nouveau rayon de soleil, les règlements scolaires en matière vestimentaire font à nouveau l’objet de débat : trop stricts, impossible à faire appliquer pour les uns, trop laxistes pour les autres. Car d’une école à l’autre, ces règlements diffèrent. Et pour cause, aucun texte légal (ou "décrétal", puisque l’enseignement est une compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qu’elle émet des décrets) ne donne de consigne en matière vestimentaire.

La plupart des écoles fonctionnent sur base d’un règlement d’ordre intérieur que chaque élève et sa famille s’engagent à respecter lorsqu’il s’inscrit dans l’école. D’une manière générale, ces règlements interdisent les tenues jugées "excentriques" et exigent "une tenue qui soit conforme au fait de fréquenter une école" ce qui, dans un cas comme de l’autre, peut-être arbitraire reconnaît Pierre Félix, coordinateur pédagogique de l’athénée royal René Magritte de Châtelet. Ces écoles interdisent par exemple les trous dans les vêtements, les vêtements de sport comme les joggings, les t-shirts qui arboreraient des slogans choquants ou des vêtements trop courts comme les "crop tops" ou les décolletés trop plongeants.

Un règlement qui évolue

Les écoles sont de plus en plus nombreuses à accepter les shorts ou bermudas pour les élèves, signe que ces règlements évoluent. A l’athénée royal René Magritte de Châtelet, on autorise par exemple les pantalons légèrement troués. "Il y a une tolérance, une ouverture d’esprit parce que la mode change et il faut s’adapter à nos élèves, explique Pierre Félix, coordinateur pédagogique. Il y a quelques années, des pantalons déchirés auraient été complètement refusés mais c’est devenu maintenant quasiment une norme. Donc on accepte un ou deux trous, mais on ne va pas accepter n’importe quoi non plus, comme des pantalons qui ressembleraient à des haillons." Bref, l’objectif est de donner un peu plus de souplesse pour s’assurer que le règlement soit mieux respecté. "Ce règlement est mouvant comme pour le GSM. Il était totalement prohibé partout dans l’école il y a quelques années mais on s’aperçoit que si on l’autorise à certains moments dans la cour, ça permet de mieux faire appliquer le règlement ailleurs et à d’autres moments."

Pour d’autres écoles, la solution est plutôt d’aller vers un règlement le plus simple possible. "On cherche à faire un règlement qui soit applicable mais avec des règles qui soient simples en évitant des longues listes d’autorisations, d’interdits et d’exceptions, explique Jean-François De Waele, directeur de l’Institut Saint-Joseph de Charleroi. Si on prend l’exemple des trous dans les pantalons, à quelle hauteur se trouve le trou, à quelle largeur a le trou… S’il n’y a pas de trous, il n’y a pas de question à se poser et on s’épargne les débats."

Les stratégies pour s’assurer le bon suivi du règlement par les élèves et dans certains cas leurs parents peuvent différer d’un établissement à l’autre. L’essentiel, assurent-ils, c’est qu’il y ait de l’adhésion autour de ces règles. Certaines écoles passent par exemple par un conseil des élèves ou un conseil de participation pour que les élèves co-construisent ce règlement et s’y sentent tenus. C’est par ailleurs l’une des pistes que le ministre de l’Enseignement Caroline Désir mettait en avant dans une réponse parlementaire donnée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 10 mai dernier, et dans laquelle elle parlait des "liens indispensables avec la démocratie scolaire et la participation des élèves". La ministre prépare par ailleurs un guide pour aider les pouvoirs organisateurs dans l’établissement de ces règlements, en "rappelant les principes de proportionnalité et de non-discrimination" et en évitant "toute stigmatisation et équivoque".

L’adhésion des élèves reste l’enjeu principal puisque ces règlements d’ordre intérieur n’ont pas force de loi et pourraient facilement être attaqués par des élèves ou des parents.