Comment les cranberries peuvent prévenir les infections urinaires ?

Ce n'est ni une légende, ni une allégorie, ni une idée reçue. Les cranberries sont bel et bien bénéfiques pour prévenir les infections urinaires, comme le révèle une étude menée par des scientifiques australiens. C'est la première fois que la science concède des propriétés à ces petites baies originaires d'Amérique du Nord, confirmant un mythe datant de plusieurs décennies.

Malgré de nombreuses études sur le sujet, jamais la science n'avait appuyé les allégations selon lesquelles les baies de cranberries (canneberges) pouvaient prévenir les infections des voies urinaires, la plus récente conduite à partir de 24 essais datant de 2012. Un peu plus d'une décennie plus tard, c'est désormais chose faite, via de nouvelles recherches qui confirment cette fois que ces petites baies sphériques rouges sont bel et bien efficaces pour éviter les infections urinaires. Des travaux que l'on doit à une équipe de scientifiques de l'université Flinders à Adélaïde et de l'hôpital pour enfants de Westmead.