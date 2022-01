Comment les communes rurales gèrent-elles le sans-abrisme ?

Dans les plus petites communes, les sans-abri sont moins visibles qu’en ville. "Ce n’est pas du tout pour cela qu’il n’existe pas" déclare Marie-Claude Chainyae du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté. "Il y a eu des recensements l’année passée du côté des communes liégeoises et d’Arlon qui ont montré qu’il y a beaucoup de personnes qui sont sans-abri. Mais c’est plus caché. Les personnes n’ont plus de logement mais elles sont hébergées par des tiers (de la famille, des amis)".

La précarité et la très grande précarité existent partout, y compris dans les zones les plus rurales. La crise sanitaire, et économique qui en découle ne fait qu’exacerber cette situation. "Avec l’explosion du prix de l’énergie, les fins de mois vont être de plus en plus difficiles pour un nombre croissant de personnes".