Comment les collisions de trous noirs interagissent avec l’espace-temps ?

Une équipe de 14 chercheurs venant de différentes universités américaines a utilisé les données des près de 100 collisions de trous noirs qui ont été enregistrées depuis 2015 pour modéliser le signal émis par les ondes gravitationnelles en incluant des interactions non linéaires.

Keefe Mitman, de CalTech explique la nouvelle méthode dans un communiqué et décrit la différence entre les modèles d’ondes gravitationnelles linéaires et non linéaires : "Imaginez qu’il y a deux personnes sur un trampoline. S’ils sautent doucement, ils ne devraient pas trop influencer l’autre personne. C’est ce qui arrive quand on dit qu’une théorie est linéaire. Mais si une personne commence à rebondir avec plus d’énergie, le trampoline se déformera et l’autre personne commencera à ressentir son influence. C’est ce que nous entendons par non linéaire : les deux personnes sur le trampoline connaissent de nouvelles oscillations en raison de la présence et de l’influence de l’autre personne."