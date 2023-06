Comment les célibataires ont-ils été perçus à travers les siècles ?

Aux 17e-18e siècles, on qualifie de filles majeures (usantes et jouissantes de leurs biens et droits) les femmes qui, à plus de 25 ans, ne sont pas mariées et peuvent donc jouir de leur fortune, aller en justice, sans tutelle d’un homme. C’est le signe de leur autonomie et cela leur donne d’ailleurs plus de droits qu’aux femmes mariées.

Un célibat laïque féminin apparaît comme une caractéristique démographique chez les nobles. C’est le cas d’Henriette de Conflans, fière de son statut qui lui permet de reconstituer la fortune familiale et de créer des liens affectifs et intellectuels, qu’elle décrit dans sa correspondance.