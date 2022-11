Comment les castors font barrage au changement climatique.

Les barrages de ces animaux s’avèrent notamment très efficaces pour réguler la quantité de nitrates en milieu aquatique. Cette forme oxydée de l’azote provoque la prolifération d'algues qui vont consommer tout l'oxygène présent dans l'eau, ce qui engendre la mort de nombreux poissons.

Le sujet est au cœur de l’actualité puisque les épisodes de forte chaleur réduisent la quantité d'eau des rivières et autres cours d’eau, augmentant ainsi la concentration des polluants comme les nitrates. Il faut alors attendre de grandes averses ou la fonte des neiges saisonnières pour que la qualité de l’eau soit rétablie.

Christian Dewey et ses confrères ont toutefois constaté que les digues des castors accéléraient considérablement ce processus. Elles ont poussé plus d'eau et de nitrates dans le sol environnant que ne l'ont fait les deux extrêmes saisonniers, ce qui entraîne une élimination beaucoup plus importante des nitrates. Ce cycle vertueux profite aux 40 millions d'habitants qui dépendent de l'eau potable issue du fleuve Colorado.