Comme la lumière, le son possède aussi ses couleurs. La lumière blanche regroupe l’ensemble des couleurs du spectre qui semblent blanches une fois mises ensemble. Le bruit blanc fonctionne de la même manière avec les ondes sonores, à savoir un mélange de toutes les fréquences du spectre sonore.

Plusieurs chercheurs se sont attelés à définir un son blanc le plus doux possible qu’ils surnomment alors 'bruit rose'. Celui-ci se focalise sur les fréquences basses, normalement plus audibles pour notre oreille comme le bruit d’une pluie régulière ou de la montée d’une marée.

Il existe aussi le bruit brun, qui dispose encore de plus de basses que le bruit rose, semblable à une mer agitée ou un vent fort. Les bruits rose et brun produisent donc un son plus profond et plus grave que le bruit blanc habituel.