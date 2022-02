Comment les Belges peuvent-ils aider les civils ukrainiens touchés par la guerre ?

Face au conflit armé, des centaines de milliers d’Ukrainiens ont été contraints de quitter les territoires en guerre. Sur le terrain, le flot de réfugiés fuyant l’Ukraine enfle. Depuis jeudi, quelque 368.000 d’entre eux ont fui vers les pays voisins et leur nombre "continue à augmenter", a annoncé le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés. L’UE a dit s’attendre à plus de 7 millions de personnes déplacées.

Dans le monde entier, des citoyens cherchent à aide les Ukrainiens dans le besoin. Une intention partagée par de nombreux Belges. Mais à qui s’adresser, quelle aide offrir ? La rédaction vous propose une liste non exhaustive d’organisations reconnues recueillant des dons destinés aux civils touchés par ces conflits.

Amnesty international

Amnesty international Belgique a lancé lundi un appel aux dons afin de lutter contre les éventuelles atteintes aux droits humains provoquées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les fonds récoltés serviront notamment à évacuer les défenseurs des droits humains et journalistes, en danger en Ukraine, ainsi qu’à documenter les violations des droits humains.

Amnesty Belgique se dit particulièrement inquiète pour ses collègues ukrainiens et ajoute que le conflit en cours dans le pays va probablement engendrer une crise des réfugiés.

L’ONG lance donc un appel aux dons afin de financer son fonds d’urgence qui permettra notamment d’évacuer d’Ukraine les défenseurs des droits humains, les journalistes et les membres d’Amnesty, de documenter les violations des droits humains qui sont et seront commises, notamment grâce à l’analyse satellite d’images des zones de conflit, et de faire pression sur l’Union Européenne pour garantir les droits des réfugiés.

La population belge peut soutenir les opérations d’Amnesty international Belgique en faisant un don sur le site www.amnesty.be.

La Croix-Rouge

Sur place, la Croix-Rouge répond aux besoins urgents des Ukrainiens, en fournissant colis alimentaires, eau potable à plusieurs villages ou hôpitaux, et premiers secours et soutien psychosocial. Elle aide les personnes voulant quitter le pays en leur offrant un abri, des articles de première nécessité et des fournitures médicales. Les Croix-Rouge des pays limitrophes à l’Ukraine sont particulièrement actives sur le terrain pour l’aide de ces réfugiés.

La Croix-Rouge invite à faire des dons sur son site, unique ou mensuel. Il est également possible de suivre les opérations des Croix-Rouge sur place via le site de la Croix-Rouge international.