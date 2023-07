Comment les animaux s'adaptent aux mégafeux ?

"Il existe un éventail incroyablement large d'adaptations animales au feu. L'évolution se produit et continuera de se produire sous nos yeux", souligne Gavin Jones, co-auteur de cette étude publiée dans la revue Trends in Ecology & Evolution.

Les espèces sont confrontées à des "événements de mortalité et de dispersion à grande échelle".

"Des recherches novatrices ont démontré l'évolution génétique des animaux en réponse au feu et aux régimes d'incendie, et suggèrent que l'évolution dans les populations sauvages peut se produire plus rapidement qu'on ne le pensait", pointe l’étude.

Le lézard à collerette australien, par exemple, se cache dans les arbres pour échapper aux feux de forêt tandis que les coléoptères Melanophila (surnommés coléoptères du feu) ont développé des capteurs infrarouges qui leur permettent de détecter les incendies de forêt et de se reproduire tout en assurant leur propre sécurité.

Plus surprenant encore : certaines espèces tirent profit des écosystèmes qui ont été ravagés par les flammes. C'est notamment le cas de l'oiseau Courvite de Temminck (Cursorius temminckii), qui se fond dans le décor "post-incendie" et pond des œufs de la même couleur des substrats récemment brûlés afin d'éloigner les prédateurs de leurs nids.