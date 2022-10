Comment les acteurs culturels français se préparent à faire des économies d’énergie

À la Comédie-Française, et notamment dans ses ateliers de décors à Sarcelles, des subventions avaient été obtenues pour isoler les bâtiments, mais d’autres seront nécessaires pour installer des panneaux solaires et surtout, pour la rénovation énergétique de la salle historique de Richelieu qui coûterait plusieurs millions d’euros (isolation des fenêtres, des toitures, etc.).

Pour certains, la question est envisagée en fonction de la typologie des spectacles comme Paris La Défense Arena (jusqu’à 40.000 personnes, ni chauffage ni climatisation entre 16° et 26°). "Un concert du rappeur Ninho avec des gens qui bougent et dansent, ça fait monter la température de 4 degrés", explique-t-on.