Comment les 6 premières compagnies pétrolières ont réalisé un profit cumulé de 200 milliards d’euros, alors qu’on ne parle que de transition énergétique ?

Le chiffre à retenir : 200 milliards d’euros, c’est le montant cumulé des profits réalisés par les six plus grandes compagnies pétrolières occidentales. C’est pour vous donner un ordre de grandeur, l’équivalent du PIB d’un pays comme la Finlande. C’est historique, c’est même très étonnant. Je devrais plutôt dire que c’est contradictoire avec le discours ambiant de ces dernières années. Ne parlait-on pas de transition énergétique à longueur de journée ?

Oui, c’est vrai. Sauf que ce montant de 200 milliards d’euros de profit montre que l’énergie fossile a encore de très belles heures devant elle. Et ce qui pose paradoxalement un problème à certains fonds boursiers qui avaient décidé d’investir uniquement sur des actions d’entreprises qui ne sont donc pas actives dans les énergies fossiles. Elles s’en mordent les doigts aujourd’hui, car si je prends l’action Total Energie, elle a pris 30% d’eau en plus trois ans et tout en versant chaque année de manière régulière un dividende de plus de 5%, ce qui est bien entendu nettement mieux qu’un rendement d’un livret d’épargne.

Les plus attachés à la cause écologique se demanderont mais comment une telle monstruosité ? Je parle évidemment des profits records des 200 milliards d’euros. Comment est ce possible d’afficher des profits aussi indécents alors que les politiques n’ont que le mot ou les expressions transition énergétique et sortie des énergies fossiles à la bouche ? La réponse, elle est simple si les profits sont aussi élevés alors que les prix du pétrole ne sont pas plus élevés qu’il y a dix ans, c’est parce qu’il y a eu l’invasion de l’Ukraine et les embargos décidés par l’Union européenne sur l’importation de produits pétroliers. Et donc tout cela a poussé les prix vers le haut...