Comment le vélo a libéré les femmes

Laissez-moi vous embarquer dans une balade vers le passé. Connaissez-vous Annie Londonderry ?

Tout commence parce que des hommes d’affaires de Boston se demandent si les femmes sont capables de réaliser les mêmes exploits physiques que les hommes. Ils décident d’offrir 10.000 dollars à la femme qui réussirait un tour du monde à vélo en 15 mois. Annie Londonderry accepte le pari et, à 23 ans, se lance dans son périple le 25 juin 1894, sans argent et avec seulement quelques vêtements de rechange. Elle n’avait même pas beaucoup roulé à vélo avant ce voyage !

Elle démarre de Boston, se rend jusqu’à New York puis, monte sur un bateau en direction de la France et pédale jusqu'à Marseille. Elle se rend ensuite en Égypte, en Chine et au Japon, jusqu’à atteindre San Francisco. Tout au long du parcours, elle donne des conférences pour raconter son voyage.

Elle est finalement de retour à Chicago en septembre 1895, pile 15 mois plus tard. Elle s’est cassé le bras et a continué à rouler des centaines de kilomètres, aggravant sa blessure… Mais l’aventurière a réussi son pari ! Et elle fait les gros titres de la presse : le 20 octobre 1895, le New York World titre qu’il s’agit du voyage le plus extraordinaire qu’une femme ait jamais entrepris. A cette époque, les femmes n’avaient même pas encore le droit de vote.