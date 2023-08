Comment le travail hybride modifie nos semaines de travail.

Quoi qu’il en soit, l’augmentation du travail le samedi montre à quel point l’hybridation tend à changer durablement notre façon de travailler, et surtout le rythme auquel nous le faisons.

"Le travail hybride à domicile a estompé la frontière entre les jours de la semaine [ouvrés] et les week-ends", a déclaré Nick Bloom, professeur d'économie à l'université de Stanford et chercheur au sein du Work From Home Research, sur X (ancien Twitter).

Une bonne nouvelle pour les salariés qui souhaitent travailler quand ils veulent. Tôt le matin, tard le soir, dans la nuit ou même le week-end… Le travail asynchrone a l’avantage de convenir à tous, surtout s’il est combiné au télétravail.

De quoi soulager celles et ceux dont l’horloge interne est incompatible avec les horaires de bureau classiques. Et ils sont nombreux : six Français sur dix aimeraient travailler en décalé selon un sondage mené par OpinionWay pour Monster en 2016.