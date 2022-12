Comment le travail des lobbies et leur influence sur les mandataires publics sont-ils encadrés en Belgique ?

C’est le troisième et dernier rapport sur l’Etat de droit en Europe qui l’a dit cet été. La Commission européenne y pointait la Belgique pour la faiblesse de ses moyens de protection face aux "lobbies". La Commission recommandait ainsi à la Belgique "d’achever la réforme législative sur le lobbying" et de "renforcer le cadre d’intégrité, notamment en adoptant un code de conduite applicable à tous les membres des cabinets ministériels, des règles sur les cadeaux et les avantages accordés aux membres du Parlement et du gouvernement et des règles sur le (rétro) pantouflage pour le gouvernement et ses cabinets". En d’autres termes, il n’y a quasi-pas de contrôle sur les relations que les élus et membres des gouvernements ont avec les lobbyistes.