Comment le sport a relancé les questions sur la cause animale en 2021-2022

Ces événements ont été rassemblés dans un dossier à l'attention du CIO. Le Comité International Olympique a réagi, reconnaissant que ce sport devait être réformé.

La décision est rapidement tombée : pour les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles (pas encore pour ceux de Paris 2024) l'équitation sera remplacée par le cyclisme au programme du pentathlon.

"La société est en train de changer, sous l'influence d'associations comme PETA, on se met à réfléchir aux choses différemment" constate à ce propos Gilles Goetghebuer qui signale que d'autres disciplines sportives liées à des animaux pourraient aussi subir le même sort.

Pour les plus ardents défenseurs de la cause animale, il faudrait mettre fin à la domestication. Le chroniqueur et rédacteur en chef de Zatopek et Sport & Vie loue les différents combats de PETA, la chasse, la pêche intensive, les mauvaises conditions d'élevage et d'abattage,... Mais il reste perplexe sur l'exclusion des animaux de toute pratique sportive : "Cela veut dire laisser les animaux revenir à une hypothétique vie sauvage (...) L'idée est de ne pas se servir des animaux, que ce soit pour l'alimentation, les loisirs ou les vêtements. En face, on se demande si on suit cette direction un peu dogmatique quand même, c'est la fin des fermes, de la ruralité, du terroir. C'est une vraie révolution et un beau débat".