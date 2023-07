Comment le réseau RAVeL est-il construit ? L'asbl "Chemins du rail" nous explique son histoire

On peut dire que cela vous laisse le choix de la direction et cela vous procure de l’espace pour pédaler en toute tranquillité. De plus, il faut savoir qu’en Wallonie, il y a 1400 km de lignes ferrées désaffectées. Certaines ont disparu ou au contraire ont été aménagées et enfin, d’autres sont à l’abandon. Pour ne pas perdre ces dernières définitivement, certaines communes décident de les aménager sommairement et en font un pré-RAVeL. Sur ces voies basiques, on assure un défrichage, une base de pierres et un écoulement de l’eau.