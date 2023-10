Comment le requin-marteau développe-t-il son "marteau" ?

Cette race de requin est en voie de disparition, donc les scientifiques ne peuvent pas en capturer pour pouvoir l’étudier, il a donc fallu être inventif pour réaliser la "première série complète de stades embryonnaires du Bonnethead", un requin-marteau vivipare. Une découverte qui enthousiasme Gavin Naylor : "C’est un aperçu du développement d’une merveille de la nature que nous n’avons jamais vue auparavant et que nous ne pourrons peut-être pas revoir."

Le bonnethead Sphyrna tiburo est un requin plutôt petit, qui vit dans les eaux estuariennes et côtières du golfe du Mexique et de l’ouest de l’océan Atlantique Nord. "En raison de leur abondance relative, de leur proximité avec le rivage et de leur brève période de gestation, il a été possible de collecter et de documenter plusieurs spécimens embryonnaires à des stades progressifs de développement", expliquent les scientifiques dans leur recherche.