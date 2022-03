Comment le reboot de Sex & The City a dopé les ventes d’un site de seconde main

Après presque vingt ans d’arrêt, la série iconique Sex and the City est de retour pour le plus grand bonheur des fans de mode ! Tenues extravagantes et accessoires tendances ont envahi le petit écran en décembre dernier et en ont inspiré plus d’un. Alors quand le public s’est rué sur le net à la recherche des pièces iconiques de cette dernière saison, les chiffres du site seconde main de luxe Vestiaire Collective ont explosé !

Dès le premier jour de diffusion de la série, les ventes sur la plateforme Vestiaire Collective n’ont fait que croître. La robe bleue Norma Kamali a vu ses recherches bondir de 99% tout comme le sac Baguette Fendi, porté par Carrie Bradshaw, qui lui a augmenté de 42%. Louis Vuitton, Christian Louboutin et Manolo Blahnik peuvent aussi se frotter les mains en constatant l’augmentation de l’intérêt de plus de 120%.

Le sac fétiche d’une des New-Yorkaises les plus stylées de notre époque a été introduit par Fendi lors de son défilé 1999-2000. Réitéré il y a deux ans, en le customisant au goût du jour, le sac phare de la série composé de sequins XXL violets peut désormais se porter à l’épaule et en bandoulière. En 2019, l’actrice Sarah Jessica Parker a d’ailleurs fait une apparition dans une campagne Fendi centrée sur la baguette et sa réplique est pratiquement aussi iconique que le sac… “Oh, ce n’est pas un sac, c’est une baguette” répond-elle à une admiratrice.

Ce mouvement de folie dans le monde de la mode vintage met en lumière (et en paillette) l’achat de seconde main en lui apportant une dimension sexy et ultra tendance. Et vous, seriez-vous prêt.e.s à passer le cap de la seconde main ?

