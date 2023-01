Comment le rap s’est imposé dans les médias

Et oui ! Avant de s’appeler Tarmac, ton média préféré avait été baptisé Media Z. Officiellement, nous sommes nés en 2017, quand notre chef éditorial Thomas Duprel (aka "Akro" du groupe Starflam) nous a présentés sur La Première. "J’avais déjà été approché pour être coach dans The Voice mais j’avais décliné, raconte-t-il. En trainant dans les couloirs de la RTBF, on m’a parlé de ce projet. Puis, un jour, je suis tombé sur un appel à candidatures sur Facebook et j’ai compris tout de suite de quoi il s’agissait. Je n’ai pas hésité."

Tarmac est arrivé dans une période où de nombreux autres médias spécialisés s’étaient déjà lancés. "Au niveau belge, on est plutôt bien loti mais quand on élargit à l’échelle francophone, on arrive un peu tard dans le monde digital, tempère Thomas. Mais on a vraiment charbonné. Dans l’équipe, on n’est pas des fonctionnaires qui rentrent chez eux à 16h : on est avant tout des passionnés qui ont quelque chose à défendre."