Comment le prêt de La Joconde en 1963 a servi de deal diplomatique entre la France et les États-Unis

Un prêt historique accordé par Charles de Gaulle aux États-Unis, le ministre d’Etat André Malraux pour escorte, une traversée à bord du France, le bateau le plus célèbre de l’époque… C’est dans ces conditions prestigieuses que La Joconde traverse l’Atlantique en 1963 pour le plus grand plaisir du Président Kennedy et du 1,6 million de visiteurs américains. Récit de cette histoire extraordinaire et à haut risque avec Hervé Bourhis, auteur de la bande dessinée Le ministre et la Joconde.

Après la Statue de la Liberté, Mona Lisa fut la seconde grande dame envoyée par la France sur le sol américain en ce début d’année 1963. Une excursion à haut risque, doublée d’un geste politique, celui du président Charles de Gaulle qui cherche à apaiser les tensions entre la France et les États-Unis. C’est André Malraux, brillant esprit et alors ministre d’État chargé des Affaires culturelles qui est à l’origine de cette idée complètement folle. Née d’une rencontre avec Jackie Kennedy et suggérée par un journaliste américain. Hervé Bourhis raconte : "Il a demandé à André Malraux si ce serait possible de prêter La Joconde aux États-Unis. Malraux répond 'Oui' en toute simplicité. La suite s’est montrée plus compliquée ! Les conservateurs du Louvre s’y opposaient estimant que le tableau le plus célèbre de Léonard de Vinci était trop fragile à déplacer".