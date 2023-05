Comment le Mundaneum a voulu classer le monde avant l’ère du numérique

Cette histoire se prolonge à Mons depuis la création du centre d’archives et de l’espace muséal. Aujourd’hui reconnu au programme Mémoire du Monde de l’UNESCO et au Label du Patrimoine Européen, le Mundaneum mène un travail scientifique sur ses fonds d’archives et le riche héritage philosophique légué par ses fondateurs. Labellisé attraction touristique "4 soleils" par le Commissariat Général au Tourisme, le Mundaneum accueille chaque année un public international avec pas moins de 15.000 visiteurs.

Expositions, conférences, publications, colloques, ateliers pédagogiques, événements occupent aujourd’hui les équipes du Mundaneum avec en filigrane les valeurs universelles et pacifistes du projet initial.

Pour accompagner les visiteurs, le Mundaneum propose à la vente un livre disponible en trois langues. Présentant une riche iconographie, le livre aborde les grands jalons de l’histoire du Mundaneum et guide le lecteur dans cette fabuleuse aventure bibliographique et pacifiste.

Dans les prochaines semaines, un tout nouveau site Internet sera mis en ligne, ce qui offrira également une nouvelle vitrine digitale avec un accès aux collections en ligne.

