Comment le loup est-il devenu un chien ?

On ne panique pas, on ne s’encourt pas, on ne crie pas au loup, conseille Didier Demorcy.

Par contre, on tient fermement son chien en laisse et ses enfants par la main. On reste tranquille, on fait face au loup et on se redresse. L’idée est de paraître le plus imposant possible.

Le loup parti, on souffle un bon coup, on essaie de repérer l’endroit exact de la rencontre et on avertit le Réseau Loup, mis en place par la Région wallonne, qui centralise, analyse et valide tous les indices de présence qui lui sont transmis.