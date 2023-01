Comment le logo Nike est-il né ?

Dans le 6/8, Queeny nous parle d’une marque de sport emblématique ou plus exactement de l’histoire de son logo qui d’ailleurs, a un petit nom : Le swoosh.

Le swoosh est en fait le logo de Nike, seul logo à porter un nom. En 1971, Bill Bowerman et Phil Knight, deux pratiquants d’athlétisme, ont décidé de lancer une marque dédiée à leur sport. Ils trouvaient que les autres chaussures du marché étaient trop chères et donc pas assez accessibles au plus grand nombre.

Ils lancent alors leur propre marque de running pas cher : Nike est né ! Au moment de sortir une nouvelle ligne de chaussure de sport, ils étaient à la recherche d’un nouveau logo. Ils vont alors faire appel à une étudiante en graphisme, Carolyn Davidson qui va accepter de faire le job pour 2 dollars de l’heure. La graphiste va penser à inverser la virgule informatique, créant le logo qui portera le nom de "Swooch" pour évoquer le mouvement et la vitesse.

Et ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard que le créateur de Nike, atteint par les critiques liées à son manque de générosité, indemnisera un peu mieux la créatrice.