Comment le JT en langue des signes a marqué la carrière des Frères Taloche

Avec son frère, ils regardaient le journal télévisé avec la traduction simultanée pour les sourds et malentendants. Ils se sont imaginés en faire de même pour les émissions de variété et les tubes du moment. Les deux frères ont alors eu l’idée de traduire une chanson connue en langage des signes. Pendant quelques heures, ils ont travaillé la chanson " Paroles, Paroles " de Dalida et Alain Delon, mais malheureusement pour eux, ça ne fonctionnait pas comme ils le désiraient. En passant en revue l’album " Les plus beaux duo de la chanson française ", ils tombent sur le titre " J’ai encore rêvé d’elle " du groupe Il était une fois, qui était le tube de l’été à cette époque. Son frère commence à faire quelques gestes et pendant ce temps Vincent Taloche qui s’ennuyait fortement commence à s’endormir. De fait, son rôle, celui de la femme dans l’histoire, n’intervient qu’à la moitié de la chanson. C’est alors que la batterie retentit dans la chanson et provoque son réveil, qui restera un moment épique de ce sketch qui a marqué le début de la carrière des Frères Taloche.