Comment le groupe mythique de Jimi Hendrix s’est-il séparé ?

Jimi Hendrix, à ses débuts en Angleterre, c’est avant tout un Power Trio, un trio explosif qui porte le nom de Jimi Hendrix Expérience.

Jimi Hendrix, qui pour rappel est originaire de Seattle, mais qui est également accompagné de deux jeunes musiciens anglais : le bassiste Noel Redding et le batteur Mitch Mitchell.

Le Jimi Hendrix Experience s’établit en 1966, sous les conseils de Chas Chandler, ancien bassiste des Animals devenu le manager du jeune Hendrix…

Si indéniablement Hendrix est un génie de la guitare, les deux autres ne sont pas en reste, ce sont d’excellents musiciens et il y a une véritable symbiose entre eux.

Le dernier album du Jimi Hendrix Expérience et le très ambitieux Electric Ladyland, sur lequel on retrouve l’inoubliable…

(la suite en audio).

