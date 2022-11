Comment le groupe A-ha a convaincu la Norvège de rouler en voiture électrique

C’est la BBC qui raconte l’histoire : comment se fait-il que la Norvège soit devenue la championne du monde la voiture électrique ? C’est évidemment dû à une reconversion réfléchie mais aussi à un coup de pouce du groupe pop A-ha.

Dans les années 1980, le trio a servi d’ambassadeur à une technologie encore très discrète alors. Le groupe était mondialement connu suite à leurs hits "Take on Me" et "The Sun Always Shines on TV".

Le mouvement en faveur de l’environnement a fait appel à eux pour promouvoir la voiture électrique, une Fiat Panda transformée trouvée à Berne en Suisse lors de l’exposition Tour de Sol en 1989. Une autonomie de 45 km, 48 heures pour une recharge complète et l’espace des sièges arrière sacrifié aux batteries… Un exemplaire a été importé en Norvège où le groupe en a fait un usage un peu "révolutionnaire".

Estimant que ce type de véhicule ne devait pas se plier aux règles édictées pour les voitures à moteur thermique, ils se sont fait un plaisir de rouler sans payer les péages ou les ferrys, emprunter les couloirs de bus, parquer sans payer et surtout refuser de payer les taxes de roulage. De la désobéissance civile à la norvégienne, avec un objectif atteint : faire parler des véhicules qui ne roulent pas aux énergies fossiles et au bout de la route, convaincre les Norvégiens de rouler à l’électricité.