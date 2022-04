Comment le communisme a-t-il tenté de s’implanter au Congo belge ?

On a souvent, en Belgique, dressé un portrait peu flatteur de Patrice Lumumba avant sa mort, et même au-delà. Dans les cénacles politiques et économiques, le Premier ministre du Congo indépendant est diabolisé pour ses idées jugées "anti-blancs" et "anti-belges".

Avant l’indépendance, on est effrayé de son aura politique et de son influence de tribun sur les foules. Pour les Belges, c’est certain, il appartient au "camp de la peur", au camp communiste. Mais ce ne sont pas les seuls à cultiver cette vision. Profitant de l’occasion de mettre à mal son image, ses rivaux politiques congolais ont aussi accusé Lumumba d’être un suppôt de Moscou.