Comment le changement climatique peut impacter plus de la moitié des maladies infectieuses humaines

Dengue, infection par adénovirus, chikungunya, lèpre, méningite, fibrose, etc. Voilà quelques maladies infectieuses qui, par des aléas climatiques liés à l’émission de gaz à effet de serre, ont été aggravées, nous dit l’étude. Parmi les aléas climatiques repris dans ce rapport on retrouve notamment : le réchauffement, les précipitations, les inondations, la sécheresse, les tempêtes, incendies, etc.

De nombreux facteurs biologiques, écologiques, environnementaux et sociaux contribuent à l’émergence réussie d’une maladie humaine due à un agent pathogène (bactérie, virus, etc.) rappellent les chercheurs. Mais ceux-ci donnent quelques exemples fondés sur l’expérience et l’observation où les aléas climatiques peuvent affecter l’apparition de maladies pathogènes.