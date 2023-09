Comment le changement climatique intensifie les ouragans.

Le 24 juillet, une bouée située au large de la pointe sud de la Floride a enregistré une température de 38,4 degrés, qu'on associe plus facilement à un jacuzzi qu'à l'océan, et qui pourrait constituer un record mondial. "Les eaux chaudes, à la surface de l'océan comme dans les profondeurs, agissent comme un carburant qui intensifie les tempêtes tropicales et les ouragans", déclare Michael Mann, climatologue de l'Université de Pennsylvanie.

"Cela leur permet de se renforcer plus vite et d'atteindre une puissance maximale plus élevée." La formation d'un ouragan nécessite un ensemble de conditions précises mais quand elles sont réunies, la chaleur des océans leur permet de générer des vents plus forts et des marées plus hautes.

"On pourrait dire que le changement climatique pipe les dés", ajoute Allison Wing.

"Des scénarios très différents restent possibles pour chaque tempête mais la probabilité d'une tempête très intense est plus élevée."