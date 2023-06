Comment le changement climatique accentue les canicules ?

"Les gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur sont à l’origine du problème", résume Martin Jucker, climatologue de l’université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Les gaz tels que le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d’azote jouent un rôle crucial en empêchant une partie du rayonnement solaire d’être renvoyé dans l’espace.

Lorsque ce cycle est équilibré, il maintient la planète à une température vivable.

Mais une augmentation insoutenable des quantités de gaz à effet de serre dans l’atmosphère signifie que davantage de chaleur y est piégée, ce qui crée non seulement un réchauffement global mais aussi d’autres anomalies climatiques.

Par exemple, plus l’air se réchauffe, plus il peut contenir d’humidité (+7% d’humidité maximale par degré Celsius supplémentaire), ce qui produit des tempêtes plus fortes et plus fréquentes.

Pour les vagues de chaleur, le changement climatique augmente leur durée, leur intensité et aussi leur portée géographique, affirment les scientifiques.