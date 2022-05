Comment le CBD est devenu la plante star d’Internet ?

Il y a une plante en particulier qui prend de plus en plus de place sur les réseaux sociaux. Le CBD, ou cannabidiol, c’est une substance sans psychotrope issue du cannabis et c’est en vente libre en Belgique et un peu partout dans le monde ! Devenu un vrai phénomène, tout le monde en parle sur Internet ! Pourquoi le CBD fascine ? L’Internet Show vous explique.

Depuis quelque temps, une nouvelle branche d’influenceurs explique sur leurs réseaux comment la plante de CBD peut être déclinée sous tout un tas de forme : huiles, tisanes, gâteaux, recettes de cuisine, etc. Bref, tout le monde en parle sur Internet et c’est tellement la hype qu’il y en a même qui expliquent comment en faire pousser !

En effet, certaines chaînes youtube donnent des conseils pour bien faire pousser son CBD : les différents types de graine, le cycle lumineux, la récolte, la floraison, les conseils de mise en terre… Absolument tout le mode d’emploi est dispo en vidéo, du début du processus de cultivation à la dégustation, tout est réuni pour faire de vous des fans inconditionnels du CBD !

Mais la popularité de cette plante s’explique aussi grâce à ses nombreuses vertus, à en croire ceux qui en parlent sur les réseaux… Le CBD a la réputation d’avoir des propriétés anxiolytiques, anti-inflammatoires et antalgiques. Plusieurs études ont d’ailleurs été menées sur le sujet et les résultats sont clairs : la plante aiderait effectivement à diminuer l’anxiété et à améliorer le sommeil.

Bien que des études nous prouvent les bienfaits du CDB, il n’existe pour autant pas, ou très peu, de données cliniques pour les confirmer. En tout cas, qu’on y croit ou pas, ça fait des jolies plantes chez soi !

