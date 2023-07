Comment le castor a transformé les zones boisées en Brabant wallon

Décriée par certains, qui craignent d’être inondés, la présence du castor est utile, notamment quand les étés sont secs. "Leurs barrages retiennent évidemment l’eau. Souvent, dans les sites de castors, la nappe phréatique est affleurante. Surtout ici en Brabant wallon, où on a des couches de sable et des couches d’argile. Si on revient ici à la fin de l’été, en période d’étiage, les nappes phréatiques sont pleines, indique notre guide. Lorsqu’il fait sec, le castor va en fait rajouter des barrages, parce qu’il a peur de manquer d’eau. Ces barrages créent une enfilade de plans d’eaux qui peuvent même servir à arrêter certains incendies de forêt".

La vitesse de l’eau est cassée par les barrages

Le naturaliste va même plus loin. Il explique que le castor peut aussi être un allié dans la lutte contre les inondations : "La vitesse de l’eau est cassée par les barrages. Quand il y a un gros orage, au lieu de dévaler à toute vitesse et d’arriver au village en aval en trois ou quatre heures, l’eau va peut-être mettre deux jours pour passer".

Les habitations en aval peuvent donc ainsi être protégées, un peu moins celles en amont, où les barrages peuvent occasionner des débordements. Les naturalistes interviennent d’ailleurs dans ce cas, à la demande des riverains, pour réaménager les barrages et permettre à l’homme et au castor de cohabiter plus sereinement.