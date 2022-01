Comment le Belge Tom Saintfiet a fait de la Gambie l'une des sensations de la CAN

Avec un but concédé, quatre buts marqués en quatre rencontres, le parcours de la Gambie à la Coupe d'Afrique des Nations est symbolique d'un tournoi où l'enjeu l'emporte sur le spectacle. Mais Saintfiet assume : "Je n'ai pas les joueurs les plus flamboyants, il faut donc profiter à fond de nos situations de matchs". Depuis le début du tournoi, la Gambie frappe systématiquement moins au but que son adversaire, mais s'offre des occasions de meilleure qualité. Le mental est un aspect primordial dans ces rencontres âpres, où les occasions franches sont rares. Tom Saintfiet utilise des ressorts connus mais qui démontrent encore leur efficacité pour conditionner ses joueurs. "On leur montre des vidéos du Danemark à l'Euro 1992, qu'ils avaient remporté en tant que grande surprise. La Grèce de 2004 et la Zambie de 2012 nous inspirent également". Des petites histoires de David contre Goliath qui font la glorieuse incertitude du sport. Face au Cameroun, la Gambie s'apprête en effet à défier un géant de la compétition. Qui évoluera devant son public.