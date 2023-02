Comment Laurent Minguet est entré à l’Académie royale de Belgique et pourquoi il y est encore, malgré ses dérapages

Sur quelle base académique cet ingénieur de l’Université de Liège, investisseur et homme d’affaires a-t-il été admis dans une institution vénérable, au service du savoir ? Nous avons posé la question à Didier Viviers, le secrétaire perpétuel de l’Académie.

" Laurent Minguet fait partie de la toute première promotion de la dernière classe qui a été créée par l’Académie, qui est la classe "Technologie et Société", qui a été créée en 2009. Parce qu’avant, il y avait trois classes : Lettres, Sciences morales et Politiques – Sciences - et puis Arts. Il n’y avait pas de classe de Technologie, d’ingénieurs.

A l’époque, on a considéré comme utile de créer une classe qui non seulement s’intéressait aux technologies, mais aussi à leur application à la société. Quand on crée quelque chose, il faut créer un noyau et les responsables de cette création de classe, il y a une quinzaine d’années, se sont tournés notamment vers Laurent Minguet, qui à l’époque avait créé une spin-off très dynamique sur une technologie de pointe. Il a fait partie de ce premier groupe et puis, voilà […] Je voudrais insister sur le fait qu’il est rentré à un moment où, la classe étant nouvelle, il n’est pas passé par les modalités de recrutement qu’ont empruntées la plupart des personnalités en poste."