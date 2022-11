Comment Lady Di est-elle devenue une icône pop culture ?

Nombreuses sont les adaptations faites autour de la vie de la princesse Diana qui, il faut le dire, offrait une matière très riche en rebondissements.

Dès les années 80, alors que la princesse était encore en vie, des téléfilms ont mis en scène le couple qu’elle formait avec le prince Charles. Mais c’est post-mortem que l’on a eu droit au plus grand nombre d’adaptations qui soit : peu de temps après son décès, une première série a vu le jour. Diana : her true story relatait la vie de Diana dans sa globalité. D’autres séries ont également été tournées, et en 2016, a démarré l’incontournable production The Crown, qui, à chaque nouvelle saison, a été l’occasion de remettre en avant la vie très privée de la famille royale britannique. On sait déjà que la saison 5 est l’occasion de s’attarder sur sa séparation avec le prince Charles et son décès tragique quelques années plus tard.

Le cinéma n’est d’ailleurs pas en reste : en janvier dernier sortait Spencer, un biopic qui s’attarde plus spécifiquement sur les derniers instants du couple princier, en 1991, quelques mois à peine avant leur divorce qui défraiera, lui aussi, la chronique.