Comment la Wallonie valorise-t-elle son patrimoine industriel?

Il est certain que conserver des éléments du patrimoine industriel sur le long terme est quelque chose de complexe. Ces bâtiments ont une architecture hors norme, faite de fonte, de briques ou de tôles. Ils sont souvent de taille imposante, et pour qu’un projet de préservation ou de revitalisation soit durable, il faut tenir compte de tout un tas de facteurs économiques, socioculturels, touristiques, ainsi que des différentes possibilités offertes par la région et le bien en question.

La valorisation des sites et bâtiments industriels peut prendre des formes très diverses. Les bâtiments peuvent par exemple être réhabilités en habitations, en bureaux ou en commerces. C’est notamment le cas de l’ancienne moutarderie namuroise Bister, qui a été transformée en logements il y a 4 ans, ou l’ancienne usine à gaz de Mons transformée en logements et en bureaux pour le Forem.

un autre type de valorisation : si un bien industriel présente un réel intérêt patrimonial et possède encore toute sa machinerie, il pourra être conservé en l’état (après avoir été remis aux normes, bien entendu), et être transformé en musée ou en centre d’interprétation. C’est notamment le cas de la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège et de Blegny-Mine, l’un des 4 sites miniers majeurs de Wallonie, reconnus au Patrimoine mondial de l’Unesco. Blegny-Mine est une mine de charbon authentique, dont les galeries souterraines sont encore accessibles par le puits original. Un passage qui plonge les visiteurs à 60 mètres sous terre, dans le quotidien des mineurs de l’époque.