Comment la virginité et la chasteté ont traversé l’Histoire

Virginité et chasteté connaissent un net regain depuis la fin du XXe siècle. Dans une société pourtant hypersexualisée, des individus ou des groupes en font aujourd’hui un objectif de vie, – que ce soit via la continence avant le mariage ou via la pratique de la chasteté -, sans qu’il soit forcément lié à une croyance religieuse.

Ces mouvements sont d’abord nés en Amérique du Nord, au Canada et plus encore aux Etats-Unis, avec le développement de la 'majorité morale' des années 70-80, en réaction à la libération des moeurs. Ainsi qu’avec les born-again, ces gens qui reviennent à la religion et deviennent extrêmement intransigeants, militent dans les écoles, en particulier contre les premières expériences sexuelles hors mariage.